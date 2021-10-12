Deoria News: मजदूरी के रुपये के विवाद में महिला के सिर पर बांस के फट्टे से हमला

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महिला के पति ने दो महिलाओं पर मारपीट, गाली देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। घायल महिला का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान महिला का मोबाइल भी लापता हो गया।सुरौली थाना क्षेत्र के देवकली पांडेय गांव निवासी राजेश पासवान ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि वह शहर के अगस्तपार में किराये के मकान में रहते हैं। चार सितंबर की सुबह करीब नौ बजे मजदूरी के रुपये को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि इसी दौरान रेशमा देवी और अंजली ने उनकी पत्नी अनीता देवी से विवाद शुरू कर दिया।शिकायत के मुताबिक रेशमा देवी ने बांस के फट्टे से अनीता के सिर पर वार कर दिया। सिर में चोट लगने से वह बेहोश होकर गिर गईं। दोनों पर गाली देने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।राजेश ने पुलिस को बताया कि घायल पत्नी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने मारपीट के दौरान पत्नी का मोबाइल गिरने और उसके बाद नहीं मिलने की भी शिकायत की है। मामले की जांच उपनिरीक्षक विनय सिंह को सौंपी गई है।