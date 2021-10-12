Deoria News: मेडिकल स्टोर संचालक को पीटा

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राजगद्दी वार्ड निवासी कौशर अली की टाउन एरिया गेट के पास मेडिकल स्टोर है। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि चार सितंबर की शाम इबारत निवासी नोनिया टोली उनके मेडिकल स्टोर के शटर के पास बैठा था। उसे वहां से हटने के लिए कहा तो वह गाली-गलौज करते हुए हाथापाई करने लगा।आरोप है कि उसी शाम करीब 7:45 बजे इबारत, मंगरू, एक अन्य व्यक्ति और करीब 20 अज्ञात लोग मेडिकल स्टोर पर पहुंच गए। सभी ने गाली-गलौज करते हुए उसकी पिटाई कर दी। संवाद