Deoria News: मेडिकल स्टोर संचालक को पीटा
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 07 Sep 2026 12:28 AM IST
विज्ञापन
रामपुर कारखाना। कस्बे में मेडिकल स्टोर संचालक को घेरकर मारपीट करने और दुकान में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने इबारत, मंगरू समेत अन्य आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की है।
राजगद्दी वार्ड निवासी कौशर अली की टाउन एरिया गेट के पास मेडिकल स्टोर है। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि चार सितंबर की शाम इबारत निवासी नोनिया टोली उनके मेडिकल स्टोर के शटर के पास बैठा था। उसे वहां से हटने के लिए कहा तो वह गाली-गलौज करते हुए हाथापाई करने लगा।
आरोप है कि उसी शाम करीब 7:45 बजे इबारत, मंगरू, एक अन्य व्यक्ति और करीब 20 अज्ञात लोग मेडिकल स्टोर पर पहुंच गए। सभी ने गाली-गलौज करते हुए उसकी पिटाई कर दी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
राजगद्दी वार्ड निवासी कौशर अली की टाउन एरिया गेट के पास मेडिकल स्टोर है। उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि चार सितंबर की शाम इबारत निवासी नोनिया टोली उनके मेडिकल स्टोर के शटर के पास बैठा था। उसे वहां से हटने के लिए कहा तो वह गाली-गलौज करते हुए हाथापाई करने लगा।
विज्ञापन
आरोप है कि उसी शाम करीब 7:45 बजे इबारत, मंगरू, एक अन्य व्यक्ति और करीब 20 अज्ञात लोग मेडिकल स्टोर पर पहुंच गए। सभी ने गाली-गलौज करते हुए उसकी पिटाई कर दी। संवाद
विज्ञापन