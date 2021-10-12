Deoria News: तीन स्कूलों में अतिरिक्त कक्षों का होगा निर्माण

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इसमें रामपुर कारखाना ब्लॉक के दो तथा देवरिया सदर ब्लॉक का एक विद्यालय शामिल है। रामपुर कारखाना ब्लॉक के नौतन गांव के प्राथमिक विद्यालय, सुरजही के प्राथमिक विद्यालय को एक-एक अतिरिक्त कक्ष कक्ष मिला है। विज्ञापन

सदर ब्लॉक के डुमरी गांव के प्राथमिक विद्यालय में एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। प्रत्येक अतिरिक्त कक्षा कक्षा के निर्माण पर 11.51 लाख रुपये खर्च होंगे। अतिरिक्त शिक्षण कक्ष बनने से संबंधित विद्यालयों में बच्चों को बैठने में सुविधा होगी। संवाद इसमें रामपुर कारखाना ब्लॉक के दो तथा देवरिया सदर ब्लॉक का एक विद्यालय शामिल है। रामपुर कारखाना ब्लॉक के नौतन गांव के प्राथमिक विद्यालय, सुरजही के प्राथमिक विद्यालय को एक-एक अतिरिक्त कक्ष कक्ष मिला है।सदर ब्लॉक के डुमरी गांव के प्राथमिक विद्यालय में एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। प्रत्येक अतिरिक्त कक्षा कक्षा के निर्माण पर 11.51 लाख रुपये खर्च होंगे। अतिरिक्त शिक्षण कक्ष बनने से संबंधित विद्यालयों में बच्चों को बैठने में सुविधा होगी। संवाद

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देवरिया। जिले के तीन प्राथमिक विद्यालयों में पठन-पाठन की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त शिक्षण कक्ष का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए शासन की ओर से प्रति कक्षा कक्ष करीब 11.51 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।