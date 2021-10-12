Deoria News: आठ धान क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू नहीं

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गौरी बाजार क्षेत्र में करीब 10 हजार हेक्टेयर में धान की खेती होती है।यहां 14 समितियां हैं, जिनमें आठ को क्रय केंद्र बनाया गया है। बी पैक्स बखरा, लेड़हा, छपौली, रामनगर और गौरी बाजार समेत आठ केंद्रों पर खरीद शुरू नहीं हुई है।खाद्य विभाग के गौरी बाजार-ए केंद्र पर तीन किसानों से 131.20 क्विंटल धान खरीदा गया है। गौरी बाजार-बी और सी पर भी खरीद शुरू हो गई है, जबकि डी केंद्र पर अभी खरीद नहीं हुई है। विपणन निरीक्षक संजय पांडेय ने बताया कि धान में नमी के कारण खरीद की गति धीमी है। संवाद