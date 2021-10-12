Deoria News: भैंस के साथ सरयू पार कर रहा अधेड़ बीच धारा में डूबा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान चलाया। देर शाम तक सफलता नहीं मिली। अंधेरा होने के कारण अभियान रोकना पड़ा। मईल थाना क्षेत्र के बलिया दक्षिण गांव निवासी अक्षयबर यादव शनिवार दोपहर गांव के चार-पांच चरवाहों के साथ भैंस लेकर सरयू पार दियारा में चराने गए थे। शाम करीब चार बजे सभी भैंस लेकर लौट रहे थे। नदी किनारे नाव लगी थी। सभी चरवाहे नाव से नदी पार करने लगे।उन्होंने अक्षयबर से भी नाव पर चलने को कहा मगर वह भैंस के साथ तैरकर नदी पार करने लगे। भैंस तो किनारे पहुंच गई मगरअक्षयबर बीच धारा में डूब गए। चरवाहों के शोर मचाने पर ग्रामीण जुट गए।परिजन भी रोते-बिलखते नदी किनारे पहुंचे। सीओ बरहज रंजना सचान ने बताया कि अंधेरा होने के कारण तलाश अभियान रोक दिया गया है। रविवार सुबह गोताखोरों की मदद से फिर तलाश कराई जाएगी।