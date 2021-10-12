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Deoria News: चोरी करने के आरोपी को पुलिस काे साैंपा

Sun, 15 Nov 2026 12:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 15 Nov 2026 12:18 AM IST
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The accused of theft was handed over to the police
देवरिया। ई-रिक्शा मालिक ने चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़कर पुलिस को साैंप दिया। पुलिस ने आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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कोतवाली क्षेत्र के सिंधी मिल कॉलोनी निवासी मुन्ना वर्मा का ई-रिक्शा घर के सामने खड़ा था। शुक्रवार रात उसका चार्जर चोरी हो गया था।
सुबह तलाश के दौरान मुन्ना ने करन पटेल को चार्जर ले जाते पकड़ने का दावा किया। सीओ सदर संजय रेड्डी ने बताया कि विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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