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Deoria News: कृषि मंत्री ने घाटों का किया निरीक्षण

Sun, 15 Nov 2026 12:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 15 Nov 2026 12:17 AM IST
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The Agriculture Minister inspected the ghats
बघौचघाट। प्रदेश के कृषि मंत्री व पथरदेवा विधायक सूर्य प्रताप शाही ने आंबेडकर वार्ड में बनाए गए छठ घाट, बघौचघाट और पकहा में छठ पूजा की तैयारियों का शनिवार को जायजा लिया।
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उन्होंने घाटों की साफ-सफाई का कार्य तेज गति से पूरा करने तथा पूरे परिसर में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नगर पंचायत कर्मियों को घाट पर मौजूद रहने का निर्देश देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। संवाद
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