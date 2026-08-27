Deoria News: सात घंटे गुल रही पईलहां के 200 घरों की बिजली
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 27 Aug 2026 01:29 AM IST
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खुखुंदू। पईलहां स्थित जैन मंदिर पर लगे ट्रांसफाॅर्मर को बदलकर 250 केवीए का ट्रांसफाॅर्मर लगाया गया। इस दौरान बुधवार की दोपहर से लेकर शाम 5:30 बजे तक 200 घरों में सात घंटे तक बिजली गुल रही।
खुखुंदू के जैन मंदिर स्थित नलकूप पर लगा 100 केवीए के ट्रांसफाॅर्मर बार-बार जल जा रहा था। क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र चौरसिया की पहल पर क्षमता वृद्धि के बाद बुधवार को ट्रांसफाॅर्मर बदलकर उसके जगह पर ढाई सौ केवीए का ट्रांसफाॅर्मर लगाया गया है। इसके चलते सात घंटे तक आपूर्ति प्रभावित रही है। जेई सोनू प्रसाद ने बताया कि ट्रांसफार्मर बदलकर देर शाम को आपूर्ति बहाल करा दी गई है। संवाद
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खुखुंदू के जैन मंदिर स्थित नलकूप पर लगा 100 केवीए के ट्रांसफाॅर्मर बार-बार जल जा रहा था। क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र चौरसिया की पहल पर क्षमता वृद्धि के बाद बुधवार को ट्रांसफाॅर्मर बदलकर उसके जगह पर ढाई सौ केवीए का ट्रांसफाॅर्मर लगाया गया है। इसके चलते सात घंटे तक आपूर्ति प्रभावित रही है। जेई सोनू प्रसाद ने बताया कि ट्रांसफार्मर बदलकर देर शाम को आपूर्ति बहाल करा दी गई है। संवाद
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