Deoria News: मूर्ति आयोजकों को पुलिस ने थमाया शांति भंग का नोटिस

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रुद्रपुर, एकौना और मदनपुर थाना क्षेत्रों में करीब 200 से अधिक स्थानों पर दुर्गा मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। नवरात्र में मूर्ति स्थापना से लेकर विसर्जन तक निकलने वाले जुलूसों को लेकर पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। इसी क्रम में पुलिस की ओर से मूर्ति पूजा आयोजक कमेटियों के सदस्यों को शांति भंग की आशंका में पाबंद करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्हें दो लाख रुपये के निजी बंधपत्र पर जमानत कराने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं।पचलड़ी में आयोजक कमेटी के सदस्य बलराम पासवान, विनोद मौर्य, राजू यादव, सदानंद गुप्ता, राजेश पाल, धर्मपाल, विवेक सिंह, अजय यादव, शिवम पाल, मुकेश और गणेश सिंह ने कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि दुर्गा पूजा की तैयारियों में जुटे कमेटी के सदस्यों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद जमानत कराने के लिए तहसील जाना पड़ रहा है। इससे समय के साथ अतिरिक्त धन भी खर्च हो रहा है।सीओ राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से विभिन्न थाना क्षेत्रों में निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है।