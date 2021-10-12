Deoria News: अवैध शराब बेचने का आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार, दोपहर करीब एक बजे सूचना मिली कि एक शख्स झोले में शराब रखकर घूम-घूमकर बेच रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सूचना सही पाए जाने पर फूलचंद साहनी (55) निवासी छितुपुर, थाना मईल को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 17 शीशी अवैध देसी शराब बरामद हुई। पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाद

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मईल। भागलपुर-मईल मार्ग पर पुरानी बाढ़ चौकी छितुपुर के पीछे नदी किनारे बुधवार को पुलिस ने अवैध शराब बेचने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। उसके पास से 3.4 लीटर देसी शराब बरामद हुई।