Deoria News: सरिया लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, दो घंटे ठप रहा आवागमन

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जानकारी के अनुसार, पथरदेवा से सरिया लादकर ट्रैक्टर-ट्रॉली गुलहरिया चौराहे की ओर जा रही थी। मोड़ पर चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन पलट गया। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर-ट्रॉली को सड़क किनारे हटाया गया। इसके बाद आवागमन बहाल हुआ। थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारु कराया। संवाद

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तरकुलवा। बंजरिया-तरकुलवा मार्ग पर बुधवार की दोपहर बेलही गांव के खुशी टोला के पास सरिया लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। चालक ने कूदकर जान बचाई। सड़क के बीच ट्रॉली पलटने से करीब दो घंटे तक आवागमन बाधित रहा।