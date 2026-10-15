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Deoria News: सरिया लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, दो घंटे ठप रहा आवागमन

Thu, 15 Oct 2026 01:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 15 Oct 2026 01:16 AM IST
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Tractor-trolley loaded with iron rods overturns; traffic disrupted for two hours.
तरकुलवा। बंजरिया-तरकुलवा मार्ग पर बुधवार की दोपहर बेलही गांव के खुशी टोला के पास सरिया लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। चालक ने कूदकर जान बचाई। सड़क के बीच ट्रॉली पलटने से करीब दो घंटे तक आवागमन बाधित रहा।
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जानकारी के अनुसार, पथरदेवा से सरिया लादकर ट्रैक्टर-ट्रॉली गुलहरिया चौराहे की ओर जा रही थी। मोड़ पर चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन पलट गया। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर-ट्रॉली को सड़क किनारे हटाया गया। इसके बाद आवागमन बहाल हुआ। थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारु कराया। संवाद
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