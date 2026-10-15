Deoria News: सरिया लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, दो घंटे ठप रहा आवागमन
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 15 Oct 2026 01:16 AM IST
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तरकुलवा। बंजरिया-तरकुलवा मार्ग पर बुधवार की दोपहर बेलही गांव के खुशी टोला के पास सरिया लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। चालक ने कूदकर जान बचाई। सड़क के बीच ट्रॉली पलटने से करीब दो घंटे तक आवागमन बाधित रहा।
जानकारी के अनुसार, पथरदेवा से सरिया लादकर ट्रैक्टर-ट्रॉली गुलहरिया चौराहे की ओर जा रही थी। मोड़ पर चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन पलट गया। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर-ट्रॉली को सड़क किनारे हटाया गया। इसके बाद आवागमन बहाल हुआ। थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारु कराया। संवाद
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जानकारी के अनुसार, पथरदेवा से सरिया लादकर ट्रैक्टर-ट्रॉली गुलहरिया चौराहे की ओर जा रही थी। मोड़ पर चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन पलट गया। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर-ट्रॉली को सड़क किनारे हटाया गया। इसके बाद आवागमन बहाल हुआ। थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारु कराया। संवाद
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