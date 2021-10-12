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Deoria News: अखिलेश ने दो परिवारों को दी आर्थिक सहायता

Thu, 15 Oct 2026 01:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 15 Oct 2026 01:18 AM IST
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Akhilesh provided financial assistance to two families.
देवरिया। चर्चित फतेहपुर हत्याकांड के तीन साल बाद प्रेमचंद यादव पक्ष के दो लोगों नवनाथ मिश्र व अनिरुद्ध यादव के घरवालों को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आर्थिक मदद दी है। बुधवार को लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव की इन लोगों से मुलाकात हुई।
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सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने बताया कि प्रेमचंद यादव की पत्नी प्रेमशिला यादव ने उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने की बात कही थी। जानकारी में आया है कि बुधवार को प्रेमशीला यादव, रवि यादव और जेल में बंद नवनाथ मिश्रा और अनरुद्ध यादव के परिजन लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर पहुंचे थे। संवाद
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