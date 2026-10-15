Deoria News: जांच टीम ने तलब किए टेंडर प्रक्रिया से संबंधित अभिलेख
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 15 Oct 2026 01:22 AM IST
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तरकुलवा। नगर पंचायत पथरदेवा में टेंडर को लेकर हुए विवाद की जांच तेज हो गई है। डीएम मधुसूदन हुल्गी की ओर से गठित दो सदस्यीय टीम ने बुधवार को टेंडर से संबंधित अभिलेख तलब किए। इसके बाद नगर पंचायत के कर्मचारी पूरे दिन दस्तावेज जुटाने में लगे रहे। शाम को ईओ हिमांशु प्रताप सिंह मांगे गए अभिलेख लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे।
नगर पंचायत में मुख्यमंत्री नगर सृजन कार्यक्रम समेत विभिन्न योजनाओं के तहत करीब सात करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित हैं। इनमें करीब चार करोड़ रुपये के कार्यों का टेंडर नौ अक्तूबर को खुलना था। इससे एक दिन पहले आठ अक्तूबर की रात ईओ, अध्यक्ष और ठेकेदारों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था। दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
विवाद बढ़ने के बाद डीएम ने मंगलवार को जांच के लिए कमेटी गठित की थी। इसमें मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) और वरिष्ठ कोषाधिकारी शामिल हैं। टीम ने निविदा सूचना, शासन और जिले से जारी प्रशासनिक स्वीकृति व वित्तीय अनुमोदन, बोली लगाने वाले ठेकेदारों की सूची, हैसियत प्रमाणपत्र, जीएसटी पंजीकरण और तीन वर्षों के आयकर रिटर्न समेत अन्य अभिलेख मांगे हैं। इन दस्तावेज के आधार पर टेंडर प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की जांच की जाएगी।
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कोट
जांच टीम की ओर से मांगे गए अभिलेख उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
हिमांशु प्रताप सिंह, ईओ, पथरदेवा
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नगर पंचायत में मुख्यमंत्री नगर सृजन कार्यक्रम समेत विभिन्न योजनाओं के तहत करीब सात करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित हैं। इनमें करीब चार करोड़ रुपये के कार्यों का टेंडर नौ अक्तूबर को खुलना था। इससे एक दिन पहले आठ अक्तूबर की रात ईओ, अध्यक्ष और ठेकेदारों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था। दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
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विवाद बढ़ने के बाद डीएम ने मंगलवार को जांच के लिए कमेटी गठित की थी। इसमें मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) और वरिष्ठ कोषाधिकारी शामिल हैं। टीम ने निविदा सूचना, शासन और जिले से जारी प्रशासनिक स्वीकृति व वित्तीय अनुमोदन, बोली लगाने वाले ठेकेदारों की सूची, हैसियत प्रमाणपत्र, जीएसटी पंजीकरण और तीन वर्षों के आयकर रिटर्न समेत अन्य अभिलेख मांगे हैं। इन दस्तावेज के आधार पर टेंडर प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की जांच की जाएगी।
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जांच टीम की ओर से मांगे गए अभिलेख उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
हिमांशु प्रताप सिंह, ईओ, पथरदेवा