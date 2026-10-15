Deoria News: जांच टीम ने तलब किए टेंडर प्रक्रिया से संबंधित अभिलेख

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नगर पंचायत में मुख्यमंत्री नगर सृजन कार्यक्रम समेत विभिन्न योजनाओं के तहत करीब सात करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित हैं। इनमें करीब चार करोड़ रुपये के कार्यों का टेंडर नौ अक्तूबर को खुलना था। इससे एक दिन पहले आठ अक्तूबर की रात ईओ, अध्यक्ष और ठेकेदारों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था। दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।विवाद बढ़ने के बाद डीएम ने मंगलवार को जांच के लिए कमेटी गठित की थी। इसमें मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) और वरिष्ठ कोषाधिकारी शामिल हैं। टीम ने निविदा सूचना, शासन और जिले से जारी प्रशासनिक स्वीकृति व वित्तीय अनुमोदन, बोली लगाने वाले ठेकेदारों की सूची, हैसियत प्रमाणपत्र, जीएसटी पंजीकरण और तीन वर्षों के आयकर रिटर्न समेत अन्य अभिलेख मांगे हैं। इन दस्तावेज के आधार पर टेंडर प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं की जांच की जाएगी।..कोटजांच टीम की ओर से मांगे गए अभिलेख उपलब्ध कराए जा रहे हैं।हिमांशु प्रताप सिंह, ईओ, पथरदेवा