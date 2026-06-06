Deoria News: कसया ढाला ओवरब्रिज निर्माण का रास्ता साफ, जाम से मिलेगी राहत

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कार्यदायी संस्था ने काम शुरू करते हुए रेलवे स्टेशन रोड के पास पिलर निर्माण के लिए बोरिंग मशीन से खोदाई का काम शुरू कर दिया है।कसया ढाला ओवरब्रिज के निर्माण में कुछ व्यापारियों ने आपत्ति जताई थी। इसको लेकर व्यापारी प्रशासन से भी मिले थे। प्रशासन की पहल पर सभी पक्ष को एक साथ बैठाकर वार्ता भी की गई थी।इसके बाद निर्माण का रास्ता साफ हो गया। साथ ही, कार्यदायी संस्थान उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने काम शुरू कमा दिया। बोरिंग मशीनों से पिलर निर्माण के लिए गड्ढे तैयार करने का काम शुरू हो गया है।ओवरब्रिज के बन जाने से देवरिया से भीखमपुर रोड, रामगुलाम टोला, पिपरपाती के साथ-साथ गोरयाघाट, कंचनपुर और बिहार के विजयीपुर का रास्ता आसान हो जाएगा।लोगों को रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। कसया ढाला पर बनाया जा रहा पुल करीब 620 मीटर का होगा। इसके निर्माण पर 72 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।पूर्व में इस ओवरब्रिज का विरोध कर रहे व्यापारी नेता विष्णु अग्रवाल ने बताया कि जनप्रतिनिधियों ने अंडरपास बनवाने का आश्वासन दिया है मगर पुल के निर्माण की पोजीशन देखते हुए यह संभव नहीं लग रहा है।