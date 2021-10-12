Deoria News: डीजे बजाने पर मारपीट तीन का चालान
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 28 Aug 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
खुखुंदू। परसिया करकटही गांव में डीजे बजाने पर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला समेत दो को हिरासत में ले लिया। उधर बरडीहा गांव में दर्ज कराने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स ने पड़ोसी की पिटाई कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों का चालान किया है। परसिया करकटही गांव में डीजे बजाने पर वीरेंद्र कुमार और पिंकी देवी प के बीच गाली-गलौज होने लगा। इसी बीच दोनों पक्ष उग्र हो गए और मारपीट शुरू हो गई। दोनों तरफ से एक-एक को चोटें आई हैं। वही बरडीहा गांव में छोटेलाल राजभर ने पड़ोसी से केस दर्ज कराने की बात को लेकर उलझ गए थे। सीओ गौरव सिंह ने बताया कि तीन आरोपियों का चालान किया गया है। संवाद
विज्ञापन