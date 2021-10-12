Deoria News: बेटी-बहनों की इज्जत करती है भाजपा
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 28 Aug 2026 12:15 AM IST
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रुद्रपुर। भाजपा बेटी-बहनों की इज्जत करने वाली पार्टी है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार काम कर रही है।
यह बात विधायक जयप्रकाश निषाद ने शुक्रवार को लुअठई गांव स्थित एक मैरिज हॉल में आयोजित रक्षाबंधन उत्सव के दौरान कही। इस अवसर पर करीब 1400 महिलाओं ने विधायक की कलाई पर राखी बांधी।
विधायक ने भी बहनों को रक्षाबंधन का उपहार देकर उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि बेटी-बहनों का भाजपा इज्जत करती है। संवाद
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यह बात विधायक जयप्रकाश निषाद ने शुक्रवार को लुअठई गांव स्थित एक मैरिज हॉल में आयोजित रक्षाबंधन उत्सव के दौरान कही। इस अवसर पर करीब 1400 महिलाओं ने विधायक की कलाई पर राखी बांधी।
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विधायक ने भी बहनों को रक्षाबंधन का उपहार देकर उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि बेटी-बहनों का भाजपा इज्जत करती है। संवाद