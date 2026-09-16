Deoria News: कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार

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पुलिसकर्मी बुधवार की सुबह समन तमिल कराने जा रहे थे। इस दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि एक युवक प्लास्टिक के जर्किन में कच्ची शराब लेकर कोंहवलिया मोड़ के पास खड़ा है। पुलिस को देख युवक भगाने लगा। पुलिसकर्मियों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। उसकी पहचान जय सिंह निवासी कोंहवलिया के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से आठ लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। संवाद

तरकुलवा। पुलिस ने कोंहवलिया मोड़ के पास से आठ लीटर कच्ची शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है।