Deoria News: आग लगने से एक एकड़ धान की फसल राख
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 25 Nov 2026 11:52 PM IST
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गौरी बाजार। चरियांव खास गांव में एक किसान की एक एकड़ धान की फसल जलकर नष्ट हो गई। पीड़ित ने पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
किसान नारद राय ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि बगल के खेत में लगी आग देखते ही देखते उनके खेत में फैल गई। आग लगने के कारण की जांच कर संबंधित पर कार्रवाई करने की मांग की है। एसओ मृत्युंजय राय ने बताया कि आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। संवाद
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किसान नारद राय ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि बगल के खेत में लगी आग देखते ही देखते उनके खेत में फैल गई। आग लगने के कारण की जांच कर संबंधित पर कार्रवाई करने की मांग की है। एसओ मृत्युंजय राय ने बताया कि आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। संवाद