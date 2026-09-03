Deoria News: दिल्ली-मुंबई ही नहीं, कोलकाता की ट्रेनों में भी सीटों का संकट

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मुंबई जाने वाली 15018 गोरखपुर-एलटीटी एक्सप्रेस में देवरिया सदर से चार सितंबर के लिए प्रथम एसी में वेटिंग तीन, द्वितीय एसी में 14, थर्ड एसी में 47 और स्लीपर में 84 तक पहुंच गई। गोदान एक्सप्रेस में द्वितीय एसी में 15, थर्ड एसी में 60 और स्लीपर में 115 वेटिंग दिखाई दी। 11082 गोरखपुर-एलटीटी एक्सप्रेस में द्वितीय एसी में नौ, थर्ड एसी में 41 और स्लीपर में 72 वेटिंग रही। इससे मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है।दिल्ली रूट पर भी दबाव कम नहीं है। 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस में चार सितंबर के लिए स्लीपर और थर्ड एसी में आगे की बुकिंग बंद दिखाई दी, जबकि थर्ड एसी इकोनॉमी में 13 और द्वितीय एसी में आठ की प्रतीक्षा सूची रही। 02569 दरभंगा-नई दिल्ली विशेष ट्रेन में स्लीपर की वेटिंग 32 तक पहुंची। हालांकि, थर्ड एसी और थर्ड एसी इकोनॉमी में सीटें उपलब्ध थीं। 02563 बरौनी-नई दिल्ली विशेष ट्रेन के स्लीपर में भी वेटिंग 34 रही।कोलकाता जाने वाली बाघ एक्सप्रेस में स्थिति और मुश्किल है। देवरिया सदर से हावड़ा जाने वाली 13020 बाघ एक्सप्रेस में स्लीपर की वेटिंग 50, थर्ड एसी में 14 और द्वितीय एसी में छह दिखाई दी। गोरखपुर से कोलकाता जाने वाली 15052 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस में स्लीपर टिकट उपलब्ध नहीं था। थर्ड और द्वितीय एसी में कुछ सीटें उपलब्ध थीं। त्योहार के बाद यात्रियों की वापसी के कारण आने वाले दिनों में भी प्रमुख रूट पर आरक्षण का दबाव बने रहने की संभावना है। स्टेशन अधीक्षक संदीप भटनागर ने बताया कि त्योहार के चलते ट्रेनों में भीड़ है। इसके चलते कंफर्म टिकट मिलने में दिक्कत आ रही है। जैसे-जैसे त्योहारी यात्री कम होंगे। सीट उपलब्ध होने लगेंगी।