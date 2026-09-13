Deoria News: दिल्ली ट्रेनों की शयनयान श्रेणी में जगह नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 13 Sep 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
देवरिया। दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए रविवार को स्लीपर श्रेणी में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया। देवरिया सदर से गुजरने वाली 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस में स्लीपर की बुकिंग बंद हो गई, जबकि 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल के स्लीपर में वेटिंग 43 तक पहुंच गई है। हालांकि, एसी श्रेणी में यात्रियों को राहत रही। 13 सितंबर को 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस के स्लीपर में बुकिंग बंद दिखाई दी। ट्रेन के थर्ड एसी इकोनॉमी में वेटिंग आठ, थर्ड एसी में 11 और सेकेंड एसी में पांच रही। 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल के स्लीपर में वेटिंग 43 रही। इस ट्रेन के थर्ड एसी इकोनॉमी और थर्ड एसी में सीटें उपलब्ध दिखाई गईं।
यात्रियों का कहना है कि तत्काल टिकट मिलना आसान नहीं है। स्टेशन अधीक्षक संदीप भटनागर ने बताया कि रविवार को दिल्ली जाने वाले ट्रेनों में स्लीपर सीट की उपलब्धता बहुत कम रहती है। यह वीकेंड के दबाव के चलते होता है। संवाद
विज्ञापन
यात्रियों का कहना है कि तत्काल टिकट मिलना आसान नहीं है। स्टेशन अधीक्षक संदीप भटनागर ने बताया कि रविवार को दिल्ली जाने वाले ट्रेनों में स्लीपर सीट की उपलब्धता बहुत कम रहती है। यह वीकेंड के दबाव के चलते होता है। संवाद
विज्ञापन