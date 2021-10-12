Deoria News: विवाद में मां-बेटी और दादी को पीटा

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खजुरी गांव निवासी अजिमुल्लाह की बेटी आलीजा को पड़ोसियों ने रास्ते में घेरकर मारना पीटना शुरू कर दिया। शोर मचाने पर जब बीच-बचाव करने मां रुखसाना और दादी शैबुन नेशा पहुंची तो हमलावरों ने उनकी भी पिटाई कर दी। दूसरे पक्ष से कलीमुल, यास्मीन और सहाना ने भी मारपीट का आरोप लगाया है। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह का कहना है कि मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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खुखुंदू। खजुरी गांव में आपसी विवाद में पड़ोसियों ने मां-बेटी और दादी की पिटाई कर दी। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव किया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत की है। दूसरे पक्ष ने भी मारपीट का आरोप लगाया है।