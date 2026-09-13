Deoria News: रोजगार बचाने के लिए सांसद के पास पहुंचे मीटर रीडर

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मीटर रीडरों ने सांसद को बताया कि प्रदेश में करीब 60 हजार मीटर रीडर बिजली निगम के लिए घर-घर जाकर मीटर रीडिंग, बिलिंग और उपभोक्ताओं से संबंधित अन्य कार्य कर रहे हैं। वर्तमान कर्मचारियों को हटाने की साजिश रची जा रही है। इस दौरान मनोज उपाध्याय, अंजनी श्रीवास्तव, रत्नेश कुमार रंजन, भृगुनाथ सिंह, बंटी राजभर, निलेश यादव, परमेश्वर मिश्रा आदि मौजूद रहे। संवाद

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देवरिया। बिजली निगम के मीटर रीडरों ने शनिवार को सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सपा सांसद रमाशंकर राजभर को मांग पत्र सौंपकर रोजगार सुरक्षित रखने की गुहार लगाई।