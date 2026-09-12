Deoria News: भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिवक्ताओं का प्रदर्शन

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बैठक कानपुर बार एसोसिएशन और दि लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से पारित प्रस्ताव के समर्थन में बुलाई गई थी।अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि धारा 31/32 और अन्य पत्रावलियों का समय से निस्तारण नहीं हो रहा है। विवादित मामलों में सुनवाई पूरी होने के बावजूद महीनों तक आदेश पारित नहीं किए जाते।आरोप है कि पारित आदेशों का अनुपालन भी समय से नहीं कराया जाता। इससे वादकारियों और अधिवक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ रही है।प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने तहसीलदार न्यायिक राकेश कुमार कनौजिया को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि मामलों के निस्तारण से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। कहा कि आंदोलन के दौरान किसी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।