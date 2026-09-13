Deoria News: कुंडौली के गो आश्रय केंद्र पर ताला, 42 गोवंश रावतपार भेजे

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उच्चाधिकारियों ने पशुओं को दूसरी जगह शिफ्ट करने का निर्णय लिया। शनिवार को 42 गोवंश को रावतपार गो आश्रय केंद्र पर भेज दिया गया। कुंडौली केंद्र पर ताला बंद करा दिया गया। संवाद

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लार रोड। गो आश्रय केंद्र कुंडौली में पशुओं की मौत के बाद यहां बचे 42 गोवंश को रावतपार गो आश्रय केंद्रों पर शिफ्ट कर दिया गया है। यहां ताला बंद कर दिया गया। कुंडौली गो आश्रय केंद्र में पशुओं की मौत के बाद जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी अर्जुन सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया था। वहां कमियों को देखकर केंद्र के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद पशुपालन विभाग की जांच में इस केंद्र पर अन्य कमियां भी सामने आई थीं।