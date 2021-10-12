फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Instructions to expedite the creation of APAAR IDs.

Deoria News: बच्चों की अपार आईडी बनाने में तेजी लाने के निर्देश

Tue, 13 Oct 2026 12:58 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 13 Oct 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
Instructions to expedite the creation of APAAR IDs.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

देवरिया। जनपद में यू-डायस प्लस के अंतर्गत ड्रॉपबॉक्स में लंबित विद्यार्थियों के विवरण का शत-प्रतिशत दर्ज करने और विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
इसके लिए सोमवार को सभी ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। शिविरों के माध्यम से लंबित कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया गया।
विज्ञापन

शिविरों में संबंधित ब्लॉक एमआईएस अधिकारियों और कर्मचारियों ने ड्रॉपबॉक्स में उपलब्ध विद्यार्थियों के विवरण को आयात करने तथा अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि ड्रॉपबॉक्स में लंबित विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत आयात सुनिश्चित किया जाए। जिन विद्यार्थियों की अपार आईडी अभी तक नहीं बनी है, उनकी आईडी बनाने का कार्य भी शीघ्र पूरा कराया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed