Deoria News: बच्चों की अपार आईडी बनाने में तेजी लाने के निर्देश

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देवरिया। जनपद में यू-डायस प्लस के अंतर्गत ड्रॉपबॉक्स में लंबित विद्यार्थियों के विवरण का शत-प्रतिशत दर्ज करने और विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।इसके लिए सोमवार को सभी ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए। शिविरों के माध्यम से लंबित कार्यों में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्य पूरा करने पर जोर दिया गया।शिविरों में संबंधित ब्लॉक एमआईएस अधिकारियों और कर्मचारियों ने ड्रॉपबॉक्स में उपलब्ध विद्यार्थियों के विवरण को आयात करने तथा अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि ड्रॉपबॉक्स में लंबित विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत आयात सुनिश्चित किया जाए। जिन विद्यार्थियों की अपार आईडी अभी तक नहीं बनी है, उनकी आईडी बनाने का कार्य भी शीघ्र पूरा कराया जाए।