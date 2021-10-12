Deoria News: दो अधिशासी अभियंताओं का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश

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डीएम ने जल निगम (ग्रामीण एवं शहरी), सिंचाई, नलकूप और बाढ़ खंड की योजनाओं की प्रगति जानी। जल निगम को पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत जल्द कराने और पेयजल परियोजनाएं समय से पूरी करने को कहा। बाढ़ खंड को जलस्तर और वर्षा के आंकड़े नियमित प्रदर्शित करने के साथ बाढ़ व कटान से बचाव की तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए।सिंचाई विभाग को नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने और जरूरत के अनुसार सिल्ट सफाई कराने को कहा। नलकूप विभाग को खराब राजकीय नलकूपों की मरम्मत कराकर सभी नलकूप क्रियाशील रखने का निर्देश दिया। डीएम ने आईजीआरएस शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी होनी चाहिए और कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप निर्धारित समयसीमा में पूरे किए जाएं।