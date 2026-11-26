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परिजन के अनुसार, सांस लेने में दिक्कत होने पर पुत्र शंभू मणि त्रिपाठी और पौत्र चंद्रभूषण मणि उन्हें लेकर सलेमपुर सीएचसी जा रहे थे। रेलवे स्टेशन मार्ग पर जाम में गाड़ी फंसने के बाद पुत्र शंभू मणि और पौत्र चंद्रभूषण लोगों से रास्ता देने की गुहार लगाते रहे मगर वाहन आगे नहीं बढ़ सका। करीब आधे घंटे बाद जब जाम समाप्त हुआ, तब तक बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी। विज्ञापन



पौत्र चंद्रभूषण मणि त्रिपाठी ने बताया कि पिता शंभू मणि त्रिपाठी खेती करते हैं। उनके दादा कलाधर मणि त्रिपाठी इंटर काॅलेज के प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी पेंशन से ही परिवार का खर्च और बच्चों की पढ़ाई चलती थी। संवाद परिजन के अनुसार, सांस लेने में दिक्कत होने पर पुत्र शंभू मणि त्रिपाठी और पौत्र चंद्रभूषण मणि उन्हें लेकर सलेमपुर सीएचसी जा रहे थे। रेलवे स्टेशन मार्ग पर जाम में गाड़ी फंसने के बाद पुत्र शंभू मणि और पौत्र चंद्रभूषण लोगों से रास्ता देने की गुहार लगाते रहे मगर वाहन आगे नहीं बढ़ सका। करीब आधे घंटे बाद जब जाम समाप्त हुआ, तब तक बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी।पौत्र चंद्रभूषण मणि त्रिपाठी ने बताया कि पिता शंभू मणि त्रिपाठी खेती करते हैं। उनके दादा कलाधर मणि त्रिपाठी इंटर काॅलेज के प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी पेंशन से ही परिवार का खर्च और बच्चों की पढ़ाई चलती थी। संवाद

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मईल। मईल थाना क्षेत्र के कपूरी गांव निवासी 80 वर्षीय कलाधर मणि त्रिपाठी की सलेमपुर कस्बे में जाम में फंसने की वजह से हुई मौत ने परिवार के लोगों को असहज कर दिया है। जिस गाड़ी में बुजुर्ग थे, उसमें उनके साथ पुत्र शंभू मणि और पौत्र चंद्रभूषण मणि भी सवार थे। चंद्रभूषण का कहना है कि अगर सलेमपुर में लगने वाले जाम की जानकारी होती तो वे लोग गाड़ी से सीधे देवरिया मेडिकल कॉलेज ही जाते। समय से इलाज मिला होता तो शायद उनके दादा की जान बच जाती।