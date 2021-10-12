फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   He chased after him with a *garasa* (a type of heavy, curved blade) after refusing to agree to a settlement.

Deoria News: समझौते से इन्कार करने पर गड़ासा लेकर दौड़ा

Fri, 09 Oct 2026 12:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 09 Oct 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
He chased after him with a *garasa* (a type of heavy, curved blade) after refusing to agree to a settlement.
बरियारपुर। बैकुंठपुर गांव में समझौते से इन्कार करना महिला और दुकानदार को भारी पड़ गया। आरोप है कि सत्यम यादव गड़ासा लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ा और जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन

महिला का आरोप है कि आरोपी पहले भी उससे अभद्रता और गाली-गलौज कर चुका है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने सत्यम यादव और नीरज शाही के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि 18 सितंबर को सत्यम यादव दुकान पर आया और उसकी फोटो खींच ली। आरोप है कि इसके बाद दूसरे नंबर से फोन कर अश्लील बातें करने लगा।
विज्ञापन

विरोध करने पर अगले दिन दुकान पर पहुंचकर गाली-गलौज और धमकी दी। दुकान मालिक के बेटे त्रिदेव गुप्ता ने विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। पीड़िता के अनुसार, पांच अक्तूबर की शाम सत्यम यादव और नीरज शाही उसे और दुकान मालिक को समझौते के लिए अपने घर बुलाने पहुंचे। आरोप है कि समझौता नहीं करने पर सत्यम यादव गड़ासा लेकर दौड़ा और जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

महिला ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। सीओ सलेमपुर गौरव कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed