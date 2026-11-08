Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   FIR registered against unknown person(s) for creating a fake Instagram ID

Deoria News: फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाने पर अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज

Sun, 08 Nov 2026 01:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 08 Nov 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
FIR registered against unknown person(s) for creating a fake Instagram ID
देवरिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक युवक के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने छह नवंबर को अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की है। युवक ने मानसिक प्रताड़ना और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाया है। भीखमपुर रोड निवासी अभिषेक तिवारी ने पुलिस को तहरीा देकर बताया कि 31 अक्तूबर को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई। इसके बाद उस आईडी से अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट कर दीं। इसकी जानकारी होने पर उन्होंने एक नवंबर को साइबर थाने में शिकायत की। पांच नवंबर को साइबर थाने से उनका शिकायती पत्र सदर कोतवाली भेजा गया।
विज्ञापन

कोतवाली पुलिस ने छह नवंबर को अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की। कोतवाल शशि भूषण राय ने बताया कि फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील तस्वीरें पोस्ट करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed