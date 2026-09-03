Deoria News: मारपीट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

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खुखुंदू। नूनखार चौराहे पर दो शराबियों में हुई मारपीट में पुलिस ने दोनों पर प्राथमिकी दर्ज की है। विवाद के बाद हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए शिकायती पत्र दिया था। पुलिस ने दोनों का अलग-अलग केस दर्ज किया है। मकुनही गांव निवासी अमरजीत पासवान का आरोप था कि सोमवार को बाजार करने गया था। अघैला गांव के गौरव यादव नशे में उससे उलझ गया। गौरव ने भी मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद