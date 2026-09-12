Deoria News: मारपीट के आरोप में दंपती पर प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन



फरेंदहा गांव निवासी विजय यादव ने पुलिस को प्रार्थनापत्र देकर कहा है कि वह नौ सितंबर को शाम करीब पांच बजे घर से जौरा बाजार जा रहा था। गांव के बाहर पटीदार धर्मेंद्र यादव और उनकी पत्नी इंद्रावती देवी ने रास्ते में घेरकर गाली गलौज करते हुए लाठी-डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। जानमाल की धमकी भी दी। थाना प्रभारी भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर दंपती पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। संवाद

विज्ञापन

तरकुलवा। एक युवक को अपने घर के पास घेरकर मारपीट करने व जानमाल की धमकी देने के मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी दंपती पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है