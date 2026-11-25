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थाना क्षेत्र के खैराट गांव निवासी अभय सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर कहा है कि 22 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे वह अपने बहनोई को लाने बंजरिया बाजार गए थे। उसी दौरान पोखरभिंडा गांव के हनन पठान और दो अन्य लोगों ने लाठी-डंडे से उसकी पिटाई कर दी। सीओ सदर संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद

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तरकुलवा। बहनोई को बंजरिया बाजार से घर लाने गए एक शख्स को तीन दिन पहले लाठी-डंडे से मारपीट कर घायल करने के मामले में पुलिस ने एक नामजद समेत तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है।