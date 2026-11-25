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पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि एसपी अभिजित आर शंकर के निर्देशन में बस स्टैंड, सुभाष चौक और गोरखपुर रोड पर अभियान चलाया गया। बस स्टैंड पर सड़क पर ई-रिक्शा खड़ा कर सवारी बैठाने, बिना हेलमेट और तीन सवारी चलने वालों पर कार्रवाई की गई। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस प्रमाणपत्र के संचालित ऑटो व ई-रिक्शा की भी जांच की गई। गोरखपुर रोड पर इंटरसेप्टर वाहन की मदद से तेज रफ्तार वाहनों का चालान किया गया। संवाद

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देवरिया। यातायात माह के तहत मंगलवार को यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न स्थानों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 149 वाहनों का चालान किया गया, जबकि दो वाहन सीज किए गए।