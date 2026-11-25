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मंगराईच गांव निवासी व्यास तिवारी का आरोप है कि पड़ोसी ने धक्का देकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने विरोध जताया तो मारपीट कर घायल कर दिया। बीच-बचाव करने पर हमलावरों ने पत्नी सावित्री देवी की भी पिटाई की। इंस्पेक्टर बीबी राजभर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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खुखुंदू। थाना क्षेत्र के मंगराईच गांव में पड़ोसियों ने दंपती की पिटाई कर दी। दोनों लोगों का नजदीक के अस्पताल में इलाज कराया गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।