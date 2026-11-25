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रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के जमुनही गांव निवासी ममता मिश्र ने पुलिस को बताया कि उनकी जमीन जमुनही और खुखुंदू थाना क्षेत्र के अड्डा परसिया गांव में है। बंटवारे का मामला रुद्रपुर तहसील में विचाराधीन है। आरोप है कि कौशलेश मिश्र ने साथियों के साथ उनके हिस्से का खेत जबरन जोतवा दिया। विरोध करने पर 17 नवंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे कौशलेश मिश्र, उसका बेटा अतुल मिश्र और चार अन्य लोग उनके घर पहुंचे। पिस्टल दिखाकर धमकी दी।उन्होंने डायल 112 पर सूचना दी। इसके बाद आरोपियों ने घर लौट रहे उनके बेटे सिद्धार्थ मिश्र को बेलडाड़ चौराहे के पास घेरकर पीटा और हत्या कर शव ठिकाने लगाने की धमकी दी। ममता ने परिवार और संपत्ति की सुरक्षा की मांग की है। सदर कोतवाली के इंस्पेक्टर शशि भूषण राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।