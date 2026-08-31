Deoria News: मारपीट के मामले में चार पर प्राथमिकी

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बताया जा रहा है कि लार थाना क्षेत्र के दोगारी मिश्र निवासी बिंदु देवी और उनके पट्टीदार नरेंद्र यादव के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शनिवार को दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के लोग घायल हो गए। इस मामले में पीड़ित बिंदु देवी की शिकायत पर पुलिस ने सचिन यादव, नीरा यादव,नरेंद्र यादव और सोनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

चनुकी। दो दिन पहले भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर चार लोगो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।