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Deoria News: भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा पीडीए

Mon, 31 Aug 2026 12:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:42 AM IST
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The PDA will oust the BJP from power.
तरकुलवा। पीडीए केवल एक नारा नहीं, बल्कि समाज के पिछड़े, शोषित, वंचित, दलित, पीड़ित व अल्पसंख्यक समाज की आवाज है। यही पीडीए अगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा।
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ये बातें सपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व एमएलसी आरएस कुशवाहा ने रविवार को पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र के मलवाबर बनरही शहीद स्थल पर आयोजित पीडीए चौपाल में कही। उन्होंने कहा कि जुमलेबाज सरकार से जनता परेशान है। भाजपा सरकार में सबसे अधिक उत्पीड़न पीडीए समाज के लोगों का हुआ है। भाजपा कुशवाहा समाज को आगे बढ़ता नहीं देख सकती। जबकि अखिलेश यादव उनके समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यूपी में बच्चे कुपोषित हैं। महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। पिछड़ों और दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। बेरोजगारी चरम पर है। महंगाई से जनता परेशान है।
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अध्यक्षता रामअवध कुशवाहा व संचालन सलाउद्दीन खान ने किया। कार्यक्रम को सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव, आयोजक फखरुद्दीन कुशवाहा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अभिषेक त्रिपाठी, संजय कुमार मल्ल, कुशवाहा समाज के जिलाध्यक्ष शंभू शरण कुशवाहा, ब्रह्मदेव कुशवाहा, सुनैना कुशवाहा, राम बहादुर कुशवाहा, हरेंद्र कुशवाहा आदि ने संबोधित किया।
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