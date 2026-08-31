Deoria News: लबकनी गांव में धरना पर बैठे दूसरे जनपदों से आए लोग

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बता दें कि कुछ दिन पहले लबकनी ग्रामसभा में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान पुलिस पर पथराव और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी थी।शनिवार को एक बार फिर कुछ लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र के सामने धरना शुरू कर दिया। बाराबंकी से आए चंद्रशेखर ने कहा कि डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना उचित नहीं है। उन्होंने प्रतिमा को दोबारा स्थापित करने, विरोध प्रदर्शन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लेने और मामले में निलंबित किए गए कर्मचारियों की कार्रवाई निरस्त करने की मांग की।धरने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर नजर रखी। अधिकारियों ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की है। क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि कुछ लोगों के धरने पर बैठने की सूचना मिली है। पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है और स्थिति सामान्य है।