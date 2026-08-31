Deoria News: अब बैतालपुर डिपो से टैंकरों के रिकॉर्ड खंगालने की तैयारी

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टैंकर में चोरी के लिए अलग चैंबर बनाए जाने के खुलासे के बाद यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसकी जानकारी डिपो से टैंकर रवाना होने के दौरान हुई या नहीं। साथ ही टैंकर के पूर्व में किए गए तेल परिवहन से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।शनिवार को पिंड़रा स्थित पेट्रोल पंप पर डीजल उतारने के बाद ड्रेनेज पाइप से तेल गिरता देखकर संचालक को संदेह हुआ था। इंडियन ऑयल के अधिकारियों की मौजूदगी में टैंकर की जांच कराई गई थी। घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल टैंकर की जांच और निगरानी व्यवस्था को लेकर खड़ा हुआ है।