Deoria News: 60 घंटे बाद बहाल हुई बिजली

विज्ञापन

खुखुंदू। जैन मंदिर स्थित नलकूप पर लगाया गया 250 केवीए का ट्रांसफाॅर्मर दूसरे दिन ही जल गया। इसके चलते करीब 200 घरों की बिजली 60 घंटे तक गुल रही। रविवार को निगम कर्मचारियों ने जले ट्रांसफार्मर को बदलकर आपूर्ति बहाल की। रात आठ बजे के बाद बिजली आने पर लोगों ने राहत की सांस ली। लंबे समय तक बिजली गुल रहने से उमसभरी गर्मी में लोगों को काफी परेशानी हुई। खुखुंदू के जैन मंदिर स्थित नलकूप पर लगा 100 केवीए का ट्रांसफार्मर ओवरलोड के चलते बार-बार जल रहा था। इसके बाद क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र चौरसिया की पहल पर क्षमता वृद्धि करते हुए 250 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया। लेकिन दूसरे दिन ही ट्रांसफार्मर जल गया। इसके चलते पईलहां, अनुसूचित बस्ती, उत्तर टोला, दक्षिण टोला, नलकूप और दो पावर हाउस की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई। लगातार 60 घंटे बिजली गुल रहने से लोगों में हाहाकार मचा रहा। उमसभरी गर्मी में लोग बेहाल रहे।