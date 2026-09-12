Deoria News: आईटीआई बैतालपुर में 15 को लगेगा रोजगार मेला

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प्रधानाचार्य वीके सहाय ने बताया कि हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, आईटीआई और डिप्लोमा उत्तीर्ण अथवा अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को 19,500 रुपये मासिक वेतन के साथ 140 रुपये प्रति घंटे की दर से ओवरटाइम मिलेगा। अभ्यर्थियों को शैक्षिक प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, आईटीआई प्रमाणपत्र की छायाप्रति, दो पासपोर्ट साइज फोटो और बायोडाटा लेकर निर्धारित समय पर संस्थान पहुंचना होगा। संवाद

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बैतालपुर। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बैतालपुर के परिसर में फॉक्सकॉम आईटी लिमिटेड देवनहल्ली बंगलुरु की ओर से 15 सितंबर को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। मेला सुबह 10 बजे से शुरू होगा।