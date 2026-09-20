Deoria News: बार एसोसिएशन के सात पदों के लिए 25 सितंबर को होगा चुनाव

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शुक्रवार को हुए नामांकन की जांच के दौरान किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया था और सभी नामांकन वैध पाए गए। चुनाव अधिकारी के अनुसार, अध्यक्ष पद के लिए अजय कुमार मल्ल, अशोक कुमार दीक्षित, प्रेमनारायण मणि त्रिपाठी, विजय शंकर चौरसिया, विपिन कुमार पाठक, राधाकृष्ण शुक्ल, वैभव कांत मिश्र और संत कुमार सिंह प्रत्याशी हैं।वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए चार प्रत्याशियों राजेश कुमार तिवारी, रूपेश कुमार त्रिपाठी, सच्चिदानंद यादव और सुधीर मणि त्रिपाठी के बीच मुकाबला है। मंत्री सचिव पद के लिए सात प्रत्याशियों ऋषि राज मिश्र, नरेंद्र यादव, मनोज कुमार मिश्र, राकेश कुमार तिवारी, वरुण कुमार सिंह और सुरेंद्र कुमार मिश्र के बीच मुकाबला होगा।उपाध्यक्ष के दो पद के लिए पांच प्रत्याशी अनूप कुमार पांडेय, अमर बहादुर सिंह, अशोक कुमार पटेल, धनंजय गोंड़ और संजीव कुमार पांडेय मैदान में हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के दो पद के लिए अंकिता राव, अनंत पांडेय, अनुराधा मिश्र, राहुल गुप्ता और रोशन कुमार और संयुक्त सचिव के दो पद के लिए कृष्णा सिंह, प्रियेश नाथ त्रिपाठी ने नामांकन किया है।चुनाव अधिकारी सुभाष चंद्र राव ने कहा कि मतदान के लिए सभी अधिवक्ता को अपना सीओपी कार्ड साथ में लाना होगा।