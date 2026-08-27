Deoria News: बाइक की टक्कर से वृद्ध महिला घायल

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सलेमपुर। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के मझौली राज स्थित हनुमान चौक पर बुधवार को सड़क पार कर रही एक वृद्ध महिला को तेज रफ्तार अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मझौली राज हनुमान चौक निवासी शकुंतला देवी (65) पत्नी स्व. मदन लाल सड़क पार कर रही थीं। संवाद