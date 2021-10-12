Deoria News: डीएम और एसपी ने जांची पटाखा दुकानों की व्यवस्था

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उन्होंने दुकानदारों को सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए।जिला प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि निरीक्षण के दौरान डीएम ने संबंधित अधिकारियों को पटाखों की बिक्री निर्धारित और सुरक्षित स्थानों पर ही कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटाखों की दुकानों पर अग्निशमन उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।अधिकारियों ने कहा कि आग लगने की स्थिति में बचाव के सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों की अनदेखी या सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही मिलने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।