Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Dispute between two parties during paddy harvesting

Deoria News: धान कटाई के दौरान दो पक्षों में विवाद

Sat, 07 Nov 2026 01:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 07 Nov 2026 01:21 AM IST
विज्ञापन
Dispute between two parties during paddy harvesting
खुखुंदू। थाना क्षेत्र के एक गांव में बृहस्पतिवार की देर शाम धान की कटाई को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। कंबाइन से धान कटाई कराने को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इसमें दोनों पक्षों के तीन-चार लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। गंभीर रूप से घायल तीन लोगों का मेडिकल कॉलेज देवरिया में इलाज चल रहा है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। एक पक्ष ने मारपीट तो दूसरे ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। तीन लोगों को हल्की-फुल्की चोटें आई है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed