Deoria News: धान कटाई के दौरान दो पक्षों में विवाद

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खुखुंदू। थाना क्षेत्र के एक गांव में बृहस्पतिवार की देर शाम धान की कटाई को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। कंबाइन से धान कटाई कराने को लेकर शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इसमें दोनों पक्षों के तीन-चार लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। गंभीर रूप से घायल तीन लोगों का मेडिकल कॉलेज देवरिया में इलाज चल रहा है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ पुलिस से शिकायत की है। एक पक्ष ने मारपीट तो दूसरे ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। तीन लोगों को हल्की-फुल्की चोटें आई है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। संवाद