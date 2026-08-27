फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Deoria: Flood outposts ready, but low risk of danger here.

देवरिया : बाढ़ चौकियां तैयार पर यहां खतरे के कम आसार

Thu, 27 Aug 2026 01:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 27 Aug 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
Deoria: Flood outposts ready, but low risk of danger here.
बरहज सरयू नदी पार दियारा क्षेत्र में कटान कर रही नदी

विज्ञापन
बरहज। सरयू और राप्ती नदी के जलस्तर में निरंतर कमी आ रही है। पिछले 12 घंटे में राप्ती के जलस्तर में 15 सेमी की कमी दर्ज की गई। हालांकि सरयू अब भी खतरे के निशान 66.50 से 55 सेमी ऊपर 67.05 मीटर पर बह रही है। नेपाल में तबाही के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है, वहां के बैराजों से छोड़े गए पानी यहां की सरयू और राप्ती नदी के जलस्तर पर सीधा असर डालती हैं। साथ ही, बाढ़ चौकियों को सतर्क कर दिया गया है।
एडीएम (वित्त एवं राजस्व) राम शंकर ने रुद्रपुर तहसील क्षेत्र में नदियों के जलस्तर एवं बाढ़ चौकियों में आवश्यक प्रबंधों का जायजा लेने के लिए बुधवार को औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पचलड़ी एवं करह पुल सहित पिंडरा में स्थापित बाढ़ चौकी का जायजा लिया। उन्होंने गोर्रा एवं राप्ती नदी के जलस्तर की स्थिति की जानकारी ली।
विज्ञापन

बाढ़ चौकियों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत चौकियों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी तरह सुनिश्चित रहनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

बाढ़ खंड के सहायक अभियंता उपेंद्र कुमार का कहना है कि सरयू पूरे दिन स्थिर रही। राप्ती के जलस्तर में 15 सेमी की कमी आई है। फिलहाल नदी के हालात और बांधों का निगरानी है। नेपाल के पानी के इधर आने की आशंका कम है।क
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed