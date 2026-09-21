फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   D.El.Ed. first-semester examination concluded.

Deoria News: डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा संपन्न

Mon, 21 Sep 2026 11:51 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 21 Sep 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
D.El.Ed. first-semester examination concluded.
देवरिया। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा सोमवार को जनपद में कुल छह परीक्षा केंद्रों पर हुई। इसमें दोनों पालियों में मिलाकर कुल 3046 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा सभी केंद्राें पर सकुशल एवं व्यवस्थित ढंग से करायी गई। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दो पालियों में हुई। परीक्षा छह केंद्रों पर इनमें कस्तूरबा राजकीय इंटर कॉलेज, बीआरडी इंटर काॅलेज, जनता इंटर कॉलेज सोनूघाट, जनता इंटर कॉलेज रामपुर कारखाना, अशोक इंटर कॉलेज डुमरी रामपुर कारखाना और लाला करम चंद इंटर काॅलेज बैतालपुर में हुई। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की दोनों पालियों में 3046 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, इनमें प्रथम पाली में कुल 1635 अभ्यर्थीयों ने परीक्षा देने के लिए नामांकन किया था। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed