Deoria News: बिहार में पकड़ी गई कोडीनयुक्त सिरप

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हरियाणा के नंबर के ट्रक में छिपाकर लाई जा रही कफ सिरप की खेप में रास्ते में जांच नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं।शुक्रवार की देर रात बिहार पुलिस की कार्रवाई में 190 कार्टून में 28,500 शीशी कफ सिरप बरामद हुई। पुलिस की कार्रवाई शुरू होते ही ट्रक का चालक और खलासी वाहन छोड़कर भाग गए। एसओ गुठनी सुनील कुमार पुलिस फोर्स के साथ श्रीकलपुर चेकपोस्ट पर वाहनों की जांच कर रहे थे।ट्रक रुकते ही चालक और सहचालक भाग निकले। एसओ ने बताया कि चालक और सहचालक की पहचान के लिए पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। संवाद