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उसका साथी सुरौली थाना क्षेत्र के वेदाचक शीतलपुरी गांव निवासी जैसराज बचकर भाग निकला। दो दिन पहले भलुअनी थाना क्षेत्र में पकड़े गए पशु तस्करों के साथी बताए जा रहे हैं। इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। घायल हेमराज यादव को भलुअनी पीएचसी से मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया। पुलिस भागे आरोपी की तलाश में जुटी है।पुलिस के अनुसार, मुखबिर ने फोन पर दो संदिग्धों के जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद भलुअनी पुलिस ने बेलडाड़-कठिनईया मार्ग पर घेराबंदी की। बताया जा रहा है कि उधर से गुजरे बाइक सवार हेमराज और जैसराज पुलिस को देख भागने लगे।पुलिस टीम ने इनका पीछा किया। इस दौरान एक आरोपी ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में हेमराज के दाहिने पैर में गोली लगी और वह जमीन पर गिर गया। उसका साथी जैसराज बाइक छोड़कर भाग निकला।पुलिस ने आरोपी के पास एक बाइक, तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया। पुलिस के अनुसार, दो दिन पहले शिवधरिया वार्ड के पास पुलिस ने पिकअप पर लदे छह गोवंश को मुक्त कराते हुए दो तस्करों का गिरफ्तार किया। पुलिस उनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी थी। इसी बीच हेमराज और जैसराज से मुठभेड़ हो गई। पुलिस का दावा है कि दोनों शिवधरिया वार्ड में पकड़े गए पशु तस्करों के साथी हैं।