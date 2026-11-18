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खेतों से आग की ऊंची लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। हालांकि, तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती गई और ग्रामीणों के प्रयास सफल नहीं हो सके। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस की 112 सेवा और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। अग्निशमन दल के पहुंचने से पहले ही तीनों किसानों की करीब तीन एकड़ गन्ने की फसल पूरी तरह जल चुकी थी।मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस संबंध में तहसीलदार सुशील कुमार ने बताया कि फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को मौके पर भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।